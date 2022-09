no comment

Philippinische Tierschützer sind zur japanischen Botschaft in Manila marschiert, um gegen die Wiederaufnahme der jährlichen Treibjagd zu protestieren, bei der Hunderte von Delfinen in Japan gefangen und getötet werden.

Die Demonstranten forderten die japanische Regierung auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Tötung der Meeressäuger zu stoppen und die jahrzehntelange Praxis der sechsmonatigen Delfinjagd in Taiji, die zwischen dem 1. September und dem 1. März stattfindet, zu beenden.

"Wir appellieren an die japanische Regierung, diese grausame Praxis zu beenden, und ermutigen gleichzeitig die Öffentlichkeit, sich keine Delfinshow anzusehen oder Meeresparks zu besuchen, in denen Meeressäuger in Gefangenschaft gehalten werden", sagte Anna Cabrera, die Geschäftsführerin der Philippine Animal Welfare Society, während des Protests.

Nach Angaben der Gruppe schätzen Quellen, dass die Jagdquote für 2022-2023 bei 1.849 Delfinen liegt. Die meisten werden wegen ihres Fleisches geschlachtet, der Rest wird verkauft.

Die südkoreanische Regierung hat kürzlich angekündigt, Indopazifische Große Tümmler freizulassen, die seit 17 Jahren in Gefangenschaft gehalten werden.

Südkorea ist ebenfalls dabei, die Zurschaustellung von Meeressäugern zu verbieten und schließt sich damit einer wachsenden Zahl von Ländern an, die den Fang und die Zurschaustellung von Delfinen zu Unterhaltungszwecken verbieten.