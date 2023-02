no comment

Beunruhigende Nachrichten aus der Lombardei, dem Trentino und dem Veneto: Es fehlt das Wasser. Seit Wochen regnet es in Norditalien nun schon nicht mehr, einige Flüsse sind derzeit komplett ausgetrocknet. Der Po, der längste Fluss Italiens, hat 60 Prozent weniger Wasser als sonst zu dieser Jahreszeit, in den italienischen Alpen in den vergangenen Monaten 53 Prozent weniger Schnee gefallen als im langjährigen Durchschnitt.