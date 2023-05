Neapel verrückt vor Freude - Meistertitel der Serie A nach 33 Jahren

Napoli hat das lange Warten auf den Sieg in der Serie A beendet und sich wie die verstorbene Vereinsikone Diego Maradona in die Geschichtsbücher eingetragen, indem es fünf Spieltage vor Schluss zum italienischen Meister gekürt wurde.

Ein 1:1-Unentschieden bei Udinese bescherte Napoli den Punkt, den es brauchte, um die 33-jährige Wartezeit zu beenden, und löste unter den Tausenden von Fans in Udine, im Stadio Maradona in Neapel und in der ganzen größten Stadt Süditaliens einen wahren Jubel aus.

Die Fans strömten auf das Spielfeld in der Dacia Arena, um nach einer Saison, die von der Mannschaft von Luciano Spalletti dominiert wurde, zu feiern. Der Heimmannschaft gefiel das allerdings gar nicht.

Vergleiche mit der Zeit von Maradona

Victor Osimhen erzielte in der zweiten Halbzeit das entscheidende Tor, als die aktuellen Stars von Napoli einen Rückstand durch Sandi Lovric zur Halbzeit wettmachten und den von Maradona angeführten Kadern nacheiferten, die 1987 und 1990 die Meisterschaft gewonnen hatten.

"Mit ihm verglichen zu werden, nach Maradona der Kapitän zu sein, der den Scudetto gewinnt, dafür fehlen mir die Worte", sagte Kapitän Giovanni Di Lorenzo.

"Das ist nicht mein Titel, er gehört allen Spielern und den Leuten, die daran gearbeitet haben, dass unser Traum wahr wird.

"Wenn man die Neapolitaner glücklich sieht, bekommt man einen Eindruck von der Freude, die sie empfinden", sagte Spalletti auf DAZN und war den Tränen nahe.

"Diese Menschen werden auf diesen Moment schauen, wenn das Leben schwer wird, sie haben jedes Recht, so zu feiern. Man fühlt sich ein bisschen entspannter, weil man weiß, dass man ihnen diesen Moment des Glücks geschenkt hat."

Osimhen war der Mann, der Napoli über die Linie brachte. Der nigerianische Stürmer hat die beste Saison seiner Karriere gespielt und war der Schlüssel zu Napolis historischem Aufstieg.

Osimhen erzielte mit seinem 22. Treffer in 28 Ligaspielen den entscheidenden Treffer und sorgte damit zu Recht für Aufruhr unter den zahlreichen Auswärtsfans, die Udine eroberten.

Napoli hat 16 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Lazio und hat bis zum Saisonende noch einen Monat Zeit, um weiterzufeiern.