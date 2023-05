Malische Neunlinge feiern zweiten Geburtstag

In Mali haben fünf Mädchen und vier Jungen ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Das Besondere daran: die Kinder sind Neunlinge. Fatouma, Kadidia, Hawa, Adama, Oumou, Bah, Mohammed, Oumar and Elhadji kamen am 8. Mai 2021 in einem Krankenhaus in Marokko zur Welt. Ihre Eltern Halima Cisse und Abdel Kader Arby kommen aus Mali, wo die Familie inzwischen lebt.

In Mali haben fünf Mädchen und vier Jungen ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Das Besondere daran: die Kinder sind Neunlinge. Fatouma, Kadidia, Hawa, Adama, Oumou, Bah, Mohammed, Oumar and Elhadji kamen am 8. Mai 2021 in einem Krankenhaus in Marokko zur Welt. Ihre Eltern Halima Cisse und Abdel Kader Arby kommen aus Mali, wo die Familie inzwischen lebt. Damals hatten Ärzte der Mutter zunächst die Geburt von Siebenlingen prognostiziert. Bereits das wäre eine Sensation gewesen. Dann brachte die damals 25-Jährige neun Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt. Damit ist die Geburt ein Fall für das Guinessbuchs der Rekorde. Demnach hatte eine Australierin 1971 neun Kinder zur Welt gebracht, die jedoch alle nach wenigen Tagen starben. 1999 wurde in Malaysia über eine Neunlingsgeburt berichtet. Allerdings überlebten die Säuglinge nur wenige Stunden. Die höchste Zahl von Neugeborenen bei einer einzelnen Geburt, die das Säuglingsalter überlebten, ist laut Guinessbuch acht: Eine kalifornische Familie hatte 2009 durch durch eine künstliche Befruchtung sechs Jungen und zwei Mädchen bekommen. Die Neunlinge in Mali feierten ihren Geburtstag zusammen mit ihren Verwandten und ihrem Kinderarzt. Der Versuch, alle Geschwister beim Anschneiden der Geburtstagstorte auf ein Foto zu bekommen scheiterte allerdings. Immer war eines der Kinder von anderen Dingen abgelenkt. Für Mutter Halima Cisse sind die Neunlinge ein Geschenk Gottes. Unterstützung bekommen die Neunlinge und ihre Eltern von ihren Familien, von der malischen Regierung und einer Nichtregierungsorganisation.