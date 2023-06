"HUG THE OCEAN" - Wenn wir das Meer lieben, schützen wir es

Etwa 2000 Menschen haben am brasilianischen Strand von Sao Conrado in Rio de Janeiro eine Menschenkette gebildet, um den Atlantik am Welt-Ozeantag symbolisch zu "umarmen". Danach gingen sie, mit Müllsäcken bewaffnet, den Strand entlang, um Abfälle aufzusammeln. "Wenn wir das Meer umarmen, uns darum kümmern und unsere Liebe zeigen, zeigt das unsere Dankbarkeit für die Natur und alles, was sie uns gibt. Das Mindeste, was wir tun können, ist, die Abfälle, die hier an den Strand gespült werden, zu beseitigen."

