Video. Drei Tote nach Gebäudeeinsturz in Neapel

Am Sonntag, den 22. September, kamen drei Menschen bei dem Einsturz eines Gebäudes in der Nähe von Neapel ums Leben. Unter den Toten sind Berichten zufolge auch zwei kleine Kinder, ein Bruder und eine Schwester, die in dem Gebäude in dem Ort Saviano mit ihrer Familie lebten. Der Vater der Kinder und ein Neugeborenes konnten aus den Trümmern geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter wird noch vermisst. Mehr als 60 Freiwillige des Zivilschutzes halfen bei den Rettungsmaßnahmen. Berichten zufolge könnte der Einsturz durch eine Gasexplosion verursacht worden sein.