Video. Schauspieler Damian Lewis treibt Schafe über die Londoner Brücke

Der Schauspieler Damian Lewis hat eine Schafherde über die Southwark Bridge in London getrieben. Dabei hat er einen Wollmantel seines Großvaters getragen und die Hilfe eines Schäferhundes in Anspruch genommen.

Insgesamt haben über 1.000 Menschen am Sonntag bei der jährlichen Londoner Schafsaktion ihr Recht wahrgenommen, Schafe kostenlos durch eine der größten Städte der Welt zu treiben. Diese alte Tradition, die einst mit dem Aufkommen des motorisierten Verkehrs ausstarb, wurde 2013 als Wohltätigkeitsveranstaltung wiederbelebt. Sie geht voraussichtlich bis ins 12. Jahrhundert zurück.

Damian Lewis ist durch seine Rollen in „Homeland“ und „ Band of Brothers – Wir waren wie Brüder “ berühmt gewordene. Nun hat er den Ehrentitel „Freeman of the City of London“ (zu Deutsch Freiherr der Stadt London) beokommen und erhielt damit das Recht, Schafe gebührenlos über die Southwark Bridge zu treiben.

Southwark Bridge verbindet die City of London auf der Nordseite der Themse mit dem Stadtteil Southwark auf der Südseite des Flusses.