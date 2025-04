Hunderte haben sich am Sonntagnachmittag in den Londoner Kensington Gardens versammelt, um dem ehemaligen One Direction-Star Liam Payne zu gedenken.

Der 31-jährige Sänger, der auch als Solokünstler erfolgreich war, starb am Mittwoch nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien. Fans hinterließen Nachrichten, Luftballons und Blumen für den Star. Sie sangen auch Lieder von One Direction mit.