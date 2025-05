Video. Zoo in Chicago veranstaltet Thanksgiving-Feier für seine Tiere

Eigentlich steht Thanksgiving dieses Jahr erst am 28. November an. In den USA wird das Erntedankfest immer am vierten Donnerstag im November gefeiert. Doch in einem Zoo in Chicago konnten sich einige der Tiere über ein verfrühtes Fest freuen.

Der Brookfield Zoo, der in einem Vorort von Chicago liegt, überraschte einige seiner Bewohner mit typischen Thanksgiving-Gerichten und Futter in festlichen Verpackungen.

Ziegen, Löwen, Robben, Tiger und Faultiere machten sich an ihren besonderen Mahlzeiten zu schaffen.

Nach Angaben des Zoos bekamen die Zwergziegen Salat, Sellerie, Paprika, Brokkoli, Süßkartoffeln, Äpfel und Popcorn. Außerdem wurde ihr reguläres Futter wie ein typischer Thanksgiving-Truthahn angerichtet.

Der sibirische Tiger und die afrikanischen Löwen erhielten ihr Fleisch in Behältern mit Thanksgiving-Motiven. Die Kegelrobben bekamen geschmacksneutrale Gelatine, die zur Flüssigkeitszufuhr dient, in Thanksgiving-Formen.

Das Zweizehenfaultier konnte sich über Karotten, Süßkartoffeln, grüne Bohnen, Mais und Salat freuen.