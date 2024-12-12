Video. Besucheransturm im Dorf des Weihnachtsmannes

Kurz vor Weihnachten wimmelt es in Rovaniemi, der Hauptstadt Finnisch-Lapplands, von Touristen. Sie wollen im Santa Claus Village den Weihnachtsmann treffen und die Winterlandschaft genießen. Nicht immer zur Freude der Einheimischen.
Im Jahr 2023 wurden über 1,2 Millionen Übernachtungen gezählt, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Etliche Anwohner warnen, dass der Massentourismus die Wohnungspreise in die Höhe treibe, die Verfügbarkeit von Langzeitwohnungen verringere und ihr Stadtzentrum in einen "Durchgangsraum" verwandele.
Während einige eine strengere Regulierung der Kurzzeitvermietung wie Airbnb fordern, sehen andere wiederum eher die wirtschaftlichen Vorteile. Bürgermeisterin Ulla-Kirsikka Vainio ist der Ansicht, dass eine nationale Gesetzgebung erforderlich ist, um ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Gemeinwohl beizubehalten.