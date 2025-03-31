Video. Diese Hunde in den Dolomiten werden zu Lebensrettern ausgebildet

Der Klimawandel in den italienischen Alpen führen zu vermehrten Lawinen und erhöhen den Bedarf an Rettungshunden, die dabei helfen, Eingeschlossene unter dem Schnee zu finden.
Zen, ein fünfjähriger Border Collie, leitet eine Gruppe von 20 Ausbildungshunden bei Lawinenübungen an den Hängen nahe Cortina d'Ampezzo, einem zukünftigen Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2026. Diese Hunde durchlaufen ein rigoroses Training, um Opfer zu lokalisieren und auszugraben.
Im Jahr 2023 reagierte das Alpine Rettungsdienstkorps Italiens auf über 12.000 Einsätze, wobei Hunde an 168 Lawinenrettungen beteiligt waren.