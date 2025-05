Video. Indische Raketenangriffe töten neunzehn in Pakistan kontrolliertem Gebiet

Indische Beamte erklärten, dass die Angriffe auf Infrastrukturen von militanten Gruppen abzielten, die angeblich für den tödlichen Angriff auf Touristen im vergangenen Monat in indisch verwaltetem Kaschmir verantwortlich seien. Präzisionswaffen wurden eingesetzt, um Ziele in der Nähe von Bahawalpur, Muridke und Kotli zu treffen, darunter vermutete Hauptquartiere von Jaish-e-Mohammed und Lashkar-e-Taiba. Pakistan meldete zivile Opfer und behauptete, mehrere indische Jets im Gegenschlag abgeschossen zu haben. Mindestens sieben Zivilisten wurden auch in indisch kontrolliertem Kaschmir durch pakistanischen Beschuss getötet, teilte die indische Armee in einer Erklärung mit.