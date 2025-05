Video. Wandernde Hähne erobern die Straßen von Miami

Früher nur in Hinterhöfen gehalten, sind Hühner jetzt ein häufiger Anblick in Vierteln wie Little Havana und sogar rund um die eleganten Hochhäuser und Regierungsgebäude im Stadtzentrum. Einige Einheimische beschweren sich zwar über das Krähen bei Tagesanbruch, aber viele haben die Vögel als inoffizielle Maskottchen akzeptiert. 2002 festigte Little Havana den Status des Hahns mit einem Pfad aus hohen, bunt bemalten Statuen entlang der Calle Ocho. Mehr als zwei Jahrzehnte später ziehen Dutzende der farbenfrohen Statuen, entworfen vom verstorbenen Künstler Pedro Damián, weiterhin Touristen an, die nach lustigen Fotomöglichkeiten suchen.