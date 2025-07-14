Video. Luftaufnahmen zeigen Folgen des Flugzeugabsturzes am Flughafen Southend

Die Beechcraft B200 Super King Air, ein medizinisches Transportflugzeug der niederländischen Firma Zeusch Aviation, stürzte kurz nach dem Start gegen 16 Uhr ab.
Das Flugzeug war zuvor am Sonntag von Athen nach Pula geflogen und befand sich auf dem Weg nach Lelystad in den Niederlanden.
Bilder in den sozialen Medien zeigten schwarzen Rauch und Flammen, die von der Absturzstelle aufstiegen.
Alle Flüge von und nach dem Flughafen wurden bis auf weiteres abgesagt. London Southend ist ein relativ kleiner Flughafen, etwa 72 Kilometer östlich der Hauptstadt.