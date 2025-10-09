Video. Israelische Angriffe in Gaza trotz Waffenstillstandsabkommen

Aufnahmen, die gegen 11 Uhr Ortszeit gefilmt wurden, zeigten dichte Rauchwolken, die über der größten Stadt des Gebiets aufstiegen, nachdem die Bombardierung erneut begonnen hatte.
Trotz der Angriffe wurden in ganz Gaza Feiern gemeldet, als die Bewohner von dem angekündigten Friedensabkommen erfuhren. Menschenmengen versammelten sich in mehreren Städten, auch in Gebieten mit eingeschränktem Internetzugang, und äußerten vorsichtige Hoffnung, dass das Abkommen zwei Jahre verheerenden Konflikts beenden könnte.
In der ersten Phase des Plans soll sich Israel an vereinbarte Positionen zurückziehen, während die Hamas verbleibende Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene freilässt. Beide Seiten haben der Vereinbarung zugestimmt, obwohl die Details der Gefangenenliste noch finalisiert werden.