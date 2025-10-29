Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Palästinenser begutachten die Trümmer des Hauses der Familie Abu Dalal.
No Comment

Video. Israels Luftangriffe treffen Gaza inmitten von Waffenruhe-Vorwürfen

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Am frühen Mittwochmorgen versammelten sich Bewohner im Flüchtlingslager Nuseirat zwischen den Trümmern zerstörter Häuser. Laut der palästinensischen Agentur Wafa töteten israelische Luftangriffe Dutzende.

Die Angriffe erfolgten vor dem Hintergrund gegenseitiger Vorwürfe von Israel und der Hamas, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Damit zerplatzte die Hoffnung, die brüchige Ruhe könnte halten.

Teams des palästinensischen Zivilschutzes meldeten in den vergangenen zwölf Stunden mindestens 100 Tote im gesamten Gazastreifen, darunter 35 Kinder. Auf diese Zahlen berief sich Al Jazeera. Aufnahmen zeigten Familien, die in Trümmern suchten, und Rettungskräfte, die Überlebende aus dem Schutt zogen. Zuvor hatte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu eine „massive“ militärische Antwort angeordnet. Israel sprach von einem Angriff der Hamas auf eigene Truppen im Süden des Gazastreifens.

Israel wirft der Hamas zudem einen Bruch der Waffenruhe vor. Die Gruppe habe die sterblichen Überreste einer Geisel übergeben, die schon identifiziert und vor zwei Jahren beigesetzt worden war. Netanjahus Büro erklärte, der Fund habe die sofortige Ausweitung der Luftangriffe ausgelöst. Die neue Gewalt schürt die Sorge, der Friedensplan könnte scheitern. Er hatte einen seit mehr als zwei Jahren andauernden Konflikt zum Stillstand gebracht. Beide Seiten machen einander nun für den Bruch der Waffenruhe verantwortlich.

