Forscher finden 400 Jahre altes Schiff in Portugal

In Portugal haben Forscher das Wrack eines 400-Jahre-alten Schiffes entdeckt. Es soll einst auf der sogenannten Gewürzroute nach Indien verkehrt sein. Die Wrackteile wurden in der Mündung des Tajo-Flusses in zwölf Metern Tiefe geborgen, und das mit wertvoller Ladung. Projektleiter Jorge Freire sprach vom bedeutendsten archäologischen Fund Portugals der letzten 15 Jahre: "Wir haben neun bronzene Kanonen entdeckt, die so gut erhalten sind, dass wir sogar das portugiesische Wappen erkennen können. Die außerordentlich gute Konservierung erhöht den Wert des Fundes noch weiter."

Neben den Kanonen entdeckten die Wissenschaftler auch chinesisches Porzellan, indischen Pfeffer und Muscheln, die zur Zeit des Sklavenhandels als Währung dienten.