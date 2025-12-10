Video. Marokko untersucht Gebäudeeinsturz in Fès: 19 Tote, 16 Verletzte

In den Wohnblöcken lebten acht Familien. Die Behörden sperrten das Viertel ab. Rettungsteams durchsuchten die Trümmer.
Örtliche Behörden erklärten, sie wüssten noch nicht, wie viele Menschen vermisst werden oder was den Einsturz verursachte.
Fès ist die drittgrößte Stadt Marokkos. Sie ist für ihre alte Medina und ihre Rolle bei bevorstehenden Sportereignissen bekannt. Viele Stadtteile kämpfen jedoch mit veralteter Infrastruktur.
Im Mai stürzte ein weiteres Gebäude ein. Dabei kamen zehn Menschen ums Leben. In älteren Vierteln setzt man Sicherheitsvorschriften oft nur ungleichmäßig um. Enge Wohnungen erhöhen das Risiko für die Bewohner.