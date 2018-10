Bayernwahl: CSU rutscht in Umfragen weiter ab

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern hat die bislang allein regierende CSU nach jüngsten Umfragen weiter an Zustimmung eingebüßt. Einem «Politbarometer» des ZDF vom Donnerstagabend zufolge kommen die Christsozialen auf 34 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche (Wahlergebnis 2013: 47,7 Prozent).

Landtagswahlen Bayern seit 1946

Zweitstärkste Kraft bleiben vor der Abstimmung am Sonntag die Grünen mit 19 Prozent - ein Plus von einem Prozentpunkt, verglichen mit der vorherigen ZDF-Umfrage. Die SPD (12 Prozent) muss mit den Freien Wählern (10 Prozent) und der AfD (10 Prozent) um Platz drei kämpfen. Die FDP erreicht nach dem neuen «Politbarometer» 5,5 Prozent, die Linke liegt bei 4 Prozent (minus 0,5 Punkte). Beide müssen um den Einzug ins Landesparlament bangen.