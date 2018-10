11 Tote bei Verkehrsunfall in Griechenland

Bei einem tragischen Verkehrsunfall im Nordosten Griechenlands sind elf Menschen ums Leben gekommen. In der Nähe der Stadt Kavala prallte ein Kleinbus mit elf Insassen auf einen Lastwagen.

Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Polizei erklärte, der Lkw-Fahrer habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die elf Insassen des Kleinbusses seien durch den Unfall eingeklemmt worden. Sie seien in den Flammen verbrannt.

Bei den Opfern soll es sich um Migranten gehandelt haben. Eine Identifizierung der Opfer steht noch aus. Die Unfallursache ist unklar.