Meşale Tolu zu Prozess in Istanbul

Die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Meşale Tolu will in Istanbul persönlich vor Gericht erscheinen. Der 34-Jährigen und ihrem türkischen Ehemann wird unter anderem die Unterstützung einer terroristischen Gruppierung vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. An diesem Dienstag wird der Prozess fortgesetzt.