Spanien: Präsident Erdogan trifft sich mit König Felipe VI.

Vor der Teilnahme am G7-Gipfel in Italien war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf Staatsbesuch in Spanien. Dort traf er König Felipe VI. und Pedro Sánchez.

WERBUNG Vor der Teilnahme am G7-Gipfel in Italien war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf Staatsbesuch in Spanien. Dort berieten er und König Felipe VI. über die angespannte Weltlage und die Vertiefung der Beziehungen der beiden Länder. Unter anderem ging es um den Krieg in Gaza. Außerdem hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez Erdogan zum 8. Regierungsgipfel zwischen der Türkei und Spanien in Madrid eingeladen. Dort wird es um Themen wie Handel, Finanzen, Kultur und Sport gehen. G7-Gipfel in Italien: Ukraine, Gaza und die Kooperation mit Afrika auf der Tagesordnung

Mitsotakis in Ankara: "Positive Agenda" zwischen der Türkei und Griechenland Der letzte Regierungsgipfel zwischen den beiden Ländern fand 2021 in Ankara statt, der erste 2009 in Istanbul.