Parlamentswahl in Afghanistan beginnt - 10 Kandidaten getötet

Mit über drei Jahren Verspätung wird in Afghanistan am Samstag ein neues Parlament gewählt. Die im Vorfeld von mehreren tödlichen Anschlägen auf Kandidaten überschattete Abstimmung war durch Verzögerungen bei der Wahlrechtsreform mehrfach verschoben worden. Insgesamt kamen zehn Kandidaten ums Leben. Wegen Sicherheitsbedenken wurde die Wahl in der südlichen Provinz Kandahar nach einem Anschlag auf den dortigen Polizeichef um eine Woche verlegt.