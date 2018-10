Khashoggi: Erdogan will Beschuldigte vor türkisches Gericht stellen

Erdogan gab am Rande der Fraktionssitzung seiner AKP-Partei eine Erklärung zum Stand der türkischen Ermittlungen ab. Demnach sei ein 15-köpfiges Einsatzkommando aus Saudi-Arabien bereits am Tag vor der mutmaßlichen Tat angereist. Die Verdächtigen hätten auch das Waldstück besichtigt, in dem Ermittler später nach der Leiche Khashoggis suchten.

Erdogan forderte, 18 Beschuldigte in Istanbul vor Gericht zu stellen. "Die Tat ereignete sich hier, darum muss auch das Verfahren hier stattfinden."

Türkische Ermittler gehen nach Medienberichten davon aus, dass er im Konsulat gefoltert, ermordet und zerstückelt wurde. Saudi-Arabien hatte die Tat zunächst abgestritten, am Wochenende jedoch eingeräumt, dass Khashoggi bei einer Schlägerei im Istanbuler Konsulat getötet worden sei.

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Saudi-Arabien gilt als angespannt. Beide Staaten ringen um Einfluss im Nahen Osten. Beoachter glauben, dass Erdogan den Fall Khashoggi nutzen möchte, um den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman unter Druck zu setzen. Am Wochenende hatte der türkische Präsident angekündigt, die "nackte Wahrheit" in dem Fall zu enthüllen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavosoglu hat angeboten, den Fall gemeinsam mit Ermittlern der Vereinten Nationen, internationalen Gerichten und anderen Institutionen zu untersuchen. «Wir haben eine gemeinsame Ermittlung mit den Saudis, aber der Istanbuler Staatsanwaltschaft führt auch eine eigene Ermittlung durch», sagte er.

Gleichzeitig hat in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eine große Konferenz für internationale Investoren begonnen. Das Königreich will sich als Investitionsstandort präsentieren, um seine Wirtschaft unabhängiger von Öl zu machen. Wegen der Affäre um Khashoggi hatten im Vorfeld jedoch etliche hochrangige Vertreter abgesagt. Dazu zählen US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Auch Siemens-Chef Joe Kaeser entschied sich, dem Treffen fernzubleiben.