Trump: Kriminelle in Migrantenkarawane

Die Migrantenkarawane in Lateinamerika zieht in Mexiko weiter Richtung US-Genze - darunter auch Kriminelle und Menschen aus dem Nahen Osten? So jedenfalls behauptet es Präsident Donald Trump. Beweise dafür, lieferte er nicht. Zuvor hatte er angekündigt, die Hilfszahlungen in Höhe von 10 Millionen Dollar für drei Länder Lateinamerikas zu kürzen.

"Wir haben so lange so viel Geld an viele verschiedene Länder gezahlt. Und es ist nicht fair und nicht gut - denn wenn wir sie bitten, ihr Volk in ihrem Land zu halten, dann sind sie dazu nicht in der Lage", so Donald Trump vor Journalisten. "Nimm deine Kamera, geh da rein und suche. Du wirst Bandenmitglieder (MS-13, Mara Salvatrucha-Banden mittelamerikanischer Herkunft) finden, du wirst Leute aus dem Nahen Osten finden, du wirst alles finden. Und weißt du was? Wir dulden sie nicht in unserem Land."