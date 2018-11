Roter Teppich: 3000 Mohnblumen für den Frieden (Video)

Die Mohnblume wird in Ländern wie Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland im November als Erinnerung an den Krieg und seine Opfer getragen.

Die Auswahl des Standorts sei von Bedeutung, wie der 72-jährige Künstler erklärt, dort, "wo Hitlers Soldaten paradierten".

Außerdem will Kuhn nach eigenen Angaben einen Pavillon errichten, an dessen Außenwänden in mehreren Sprachen "Nie wieder" geschrieben steht. In dem begehbaren Raum wird es aus kleinen Lautsprechern Lesungen geben. Am 11. November - 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs - wird die Installation mit einem Festakt eröffnet. Die Kunstaktion soll bis zum 2. Dezember dauern.