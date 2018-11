Virales Foto: Wer hat den härteren Handschlag, Trump oder Macron?

Bei seiner Ankunft im Elysée-Palast in Paris wollte US-Präsident Donald Trump seinem Gastgeber Emmanuel Macron zunächst gar nicht die Hand geben. Trump zeigte nur mit dem Daumen nach oben, und der französische Staatschef tat es seinem US-Amtskollegen dann nach.

Emmanuel Macron hat mehrere Staats- und Regierungschefs zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs geladen. Bevor der französische Präsident die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Compiègne traf, empfing er Donald Trump.Beim Thema NATO gab Macron dem US-Pr¨äsideten recht: die Europäer müssten mehr in die gemeinsame NATO-Verteidigung investieren.

Später kam es dann zum Handschlag der beiden Präsidenten, und offenbar war dieser ein wenig härter als sonst üblich. Oder gehört der besondere "handshake" inzwischen zur Diplomatie?