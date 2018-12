Gelbwesten: Chaostag in Paris

In Frankreich sind am Samstag wieder mehrere Zehntausend Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die "Gelbwesten", Demonstranten mit gelber Warnbekleidung, protestierten erneut gegen die geplante Steuererhöhung für Kraftstoff und andere Reformvorhaben von Präsident Emmanuel Macron. In der Hauptstadt Paris bot sich ein Bild der Verwüstung. Geschäfte wurden geplündert, ein Polizeiauto wurde zerstört, der Innenminister spricht von 100 Verletzten in der Hauptstadt. Mehr als 200 Personen wurden festgenommen.