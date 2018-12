Tunesien: Freitod löst Proteste aus

Schriftgrösse Aa Aa

Es war der letzte Aufschrei des Journalisten Abdel Razzaq Zorgui aus Tunesien: "Ich rufe alle Arbeitslosen aus der Stadt Kasserine zur Revolution auf. Jeder, der mich unterstützen will, ist willkommen. Ich werde mich anzünden. Wer mich davon abhalten will, dem möge Gott helfen. Seit acht Jahren suche ich Arbeit, Jahr für Jahr, noch nichts ist geschehen. Alles ist Lüge. Ich gehöre keiner politischen Partei an."

Am vergangenen Montag, nur Minuten nachdem er das Video auf Facebook gepostet hatte, übergoss sich der 32-Jährige auf dem größten öffentlichen Platz mit Benzin und zündete sich an. Kasserine ist rund 270 Kilometer von der Hauptstadt Tunis entfernt. Hunderte Bewohner der Stadt, die an der Beisetzung teilnahmen, und die Polizei lieferten sich gewalttätige Auseinandersetzungen.