Wie der Vulkan Ätna das Leben der Sizilianer immer noch beeinträchtigt

Der wieder aktive Vulkan Ätna auf Sizilien beeinträchtigt weiterhin das Leben der Menschen in der Umgebung. Noch immer spuckt der Vulkan Asche und Rauch. Zudem kam es an Weihnachten zu einem Beben der Stärke 4.8, das die Region um Catania am südöstlichen Fuß des Ätna erschütterte.

REUTERS/Antonio Parrinello

Anwohner mussten in ihren Autos übernachten

Mehr als 400 Menschen wurden evakuiert und schliefen in Notunterkünften, mindestens zwei Dutzend wurden verletzt.

Andere suchten die Nacht über Schutz in ihren Autos.