Syrien: Freie Syrische Armee kündigt Widerstand in Manbidsch an

Nachdem die syrische Regierung Truppen zur Unterstützung der Kurdenmiliz YPG in die Stadt Manbidsch verlegt hat, haben von der Türkei unterstützte Gruppen ihren Widerstand angekündigt.

Abu Faruk von der Freien Syrischen Armee, erklärt: "Wir sind bereit, in die Stadt Manbidsch vorzudringen. Wir wollen den Gerüchten des bösartigen Regimes widersprechen. Präsident Bashar Al-Assad und seine Verbrecher werden Manbidsch nicht einnehmen. Wir, die Freie Syrische Armee, an der Seite unserer Brüder werden Manbidsch als Befreier betreten."

Die Türkei droht mit einer Militäroffensive in Nordsyrien, in Gebieten, die von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert werden. Ankara erachtet die YPG wie die ebenfalls in anderen Ländern verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als terroristische Gruppierung.