Seehofer in Erklärungsnot

Im Skandal um massiven Datenklau in Deutschland fordern die Betroffenen eine lückenlose Aufklärung.

Nach Informationen des deutschen Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" will der Bundesinnenminister die Öffentlichkeit bis spätenstens Mitte der Woche informieren. Der Druck auf Horst Seehofer ist groß. Der will erst am vergangenen Freitagmorgen von den massenhaften Veröffentlichungen im Internet informiert worden sein.