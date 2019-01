Griechischer Minister: Oxfam-Bericht über Migranten überholt

"Ich habe das gelesen. Es ist ein merkwürdiger Bericht. Ich meine, es ist merkwürdig, weil Oxfam noch nie in fest in Moria war. Ich habe nichts dagegen, vielleicht haben sie für den Bericht Vertreter auf die Insel geschickt. Die Leute von Oxfam haben uns in den Flüchtlingszentren in Epirus sehr geholfen und wir danken ihnen dafür. Dies ist eine Collage aus Situationen und Bildern der letzten sechs Monate. Wer den Bericht liest, versteht das."

Apostolos Staikos, Euronews:

«Wenn Oxfam wirklich eine willkürliche Collage von Bildern und Momentaufnahmen der letzten sechs Monate verbreitet hat, hat das Ministerium bei der NGO protestiert? Haben Sie ihnen gesagt, dass die Anmerkungen nicht mehr zutreffen? »