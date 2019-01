Marine Le Pen zieht als Favoritin in Europawahlkampf

“On arrive” – “wir kommen”: Mit diesem Slogan ist Marine Le Pen in den Europawahlkampf gestartet. Ihre rechte Partei „Rassemblement National“, die bis Juni noch „Front National“ hieß, stellte in Paris ihre Kandidatenliste vor. Le Pens Rede war eine Kampfansage an Brüssel und den französischen Präsidenten. Die EU sei der „schlimmste Feind der Europäer“, Macron vollkommen „inkompetent.“

„Im Kontext der gesunden Revolte der Gelbwesten bietet die Europawahl am 26. Mai 2019 die Möglichkeit, die politische Krise zu beenden, die ihren Ursprung in der Blindheit, Unnachgiebigkeit, Missgunst, im Steuerraub und in der menschlichen Entfremdung eines Präsidenten hat, der mit seiner Haltung aneckt, mit seinem Verhalten beunruhigt und seinen Aufgaben nicht gerecht wird“, so Le Pen in Paris.