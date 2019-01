Honda stellt Team für MotoGP 2019 vor

Der Rennstall Honda hat in Madrid mit Marc Márquez und Jorge Lorenzo sein Team für die MotoGP 2019 vorgestellt.

Beide Fahrer erholen sich noch von chirurgischen Eingriffen. Márquez musste im Dezember an der Schulter operiert werden, Lorenzo hatte sich beim Training in Italien am Handgelenk verletzt. Er wird deshalb den Test im malaysischen Sepang im nächsten Monat verpassen, will aber bis Ende Februar für Katar wieder fit sein.

Der Katalane Márquez hat mit Honda bereits fünf Weltmeisterschaftstitel gewonnen.

Der dreifache Weltmeister Lorenzo ist von Ducati zu Honda gewechselt.

Bei der Präsentation sprach Márquez auch über die Rivalität unter den Fahrer: "Wir mögen unsere Aufs und Abs haben, aber das ist ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass wir für den Sieg kämpfen. Obwohl alles von außen schön aussah. Ich hatte auch Diskrepanzen mit Dani Pedrosa, aber wir haben sie unter uns ausgemacht. Ich habe vielleicht auch welche mit Jorge, aber sie müssen unter uns bleiben. Das ist Konkurrenzkampf."