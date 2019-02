17° in Köln: Frühling im Februar?

Bis zu 20 Grad in Südfrankreich, 16 Grad in Paris, 15 Grad in der Normandie, in Frankreich freuen sich viele über die frühlingshaften Temperaturen, denn die meisten Schulkinder haben gerade Februar-Ferien.

Auch im deutschsprachigen Raum fühlt es sich eher an wie April. 17 Grad in Köln, 16 Grad in Berlin, 15 Grad in München, 14 Grad in Zürich, immerhin noch 13 Grad in Wien, wo es in den vergangenen Tagen noch viel kälter war.

Und die Kälte und der Regen kommen in der nächsten Woche zurück. Daher raten die Meteorologen allen Sonnenhungrigen, die Chance an diesem Wochenende zu nutzen. In Berlin soll es ab Dienstag regnen und auch deutlich kühler werden. Das Tiefdruckgebiet aus Skandinavien ist im Anmarsch - wie der Deutsche Wetterdienst bestätigt-

Einige der schönsten Wetter-Bilder der Twitterer finden Sie hier.