Trump lobt Kim bei Fragerunde: "Gute Antwort. Wow."

Am Schlusstag des amerikanisch-nordkoreanischen Gifels in Hanoi hatte eine Handvoll Reporter Gelegenheit, Machthaber Kim Jong Un in einem Konferenzraum des Tagungshotels "Metropole" Fragen zuzurufen.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump rhetorisch in die Runde gefragt, ob man eine gute Zeit in Hanoi verbringe.

Ein Reporter wollte dann wissen, ob Kim zur atomaren Abrüstung bereit sei. Kim antwortete: "Wenn ich es nicht wäre, wäre ich jetzt nicht hier". Trump kommentierte: "Gute Antwort. Wow. Vielleicht sogar die beste, die man je gehört hat."

Dann wurde Kim gefragt, ob er bereit sei, konkrete Schritte zu unternehmen, oder noch nicht. Kim antwortete, genau dies sei Gegenstand der Diskussion.

Schließlich wollte ein Reporter wissen, ob die USA mit einer Erlaubnis zur Eröffnung eines Büros in Pjöngjang rechnen können. Kim erwiderte, nun, dies sei etwas, das er begrüßen würde.

Reporter vor Ort sagten, es sei das erste Mal gewesen, dass Kim Jong Un die Frage eines ausländischen Journalisten beantwortet habe.