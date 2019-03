Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen wegen "Eberhard" eingestellt

Sturmtief "Eberhard" hat weite Teile Nordrhein-Westfalens im Griff.

Deutsche Bahn stellt Zugverkehr in NRW ein

Inzwischen hat die Deutsche Bahn Maßnahmen gegen das Unwetter ergriffen: Der Fernverkehr und Teile des Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen werden eingestellt. Alle einfahrenden Züge würden am nächsten Bahnhof gestoppt, hieß es von der Bahn. Auf Twitter schrieb die Bahn, dass die Entscheidung aufgrund "vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung" getroffen worden sei. So waren etwa zwei Stellwerke in NRW ausgefallen und auf mehreren, vielgenutzten Strecken Bäume auf die Gleise gefallen. Auch auf anderen Strecken im Westen Deutschlands gab es Behinderungen, so mussten Fernverkehszüge zwischen Worms und Mannheim umgeleitet werden.

Erhebliche Einschränkungen bis Sonntag Abend

Noch bis zum Sonntagabend um 20.00 Uhr gilt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der DWD rechnete mit Windstärke 11, teilweise sei sogar Stärke 12 möglich. Dabei werden immer wieder Bäume entwurzelt und Dachziegel abgehoben werden.

"Eberhard" kommt aus Westen

"Eberhard" kam aus dem Westen und sorgte zunächst in und um Aachen für Chaos auf den Autobahnen. Teile der A4 und der A44 waren mit zahlreichen abgebrochenen Ästen übersät. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Der Schiffsverkehr wird um die Gefahrenstelle herumgeleitet.

In Dortmund, Wuppertal und Hamm blieben die Zoos wegen des Sturmtiefs geschlossen. Auch der Westfalenpark in Dortmund und der Grugapark in Essen wurde am Sonntag für die Besucher am Sonntag geschlossen.