Paris: Sperrzone für Gelbwesten

Im Zentrum von Paris sind an diesem Samstag Demonstrationen der Gelbwesten-Protestbewegung verboten, das hat die zuständige Präfektur bekanntgegeben. Die Sperrzone gilt demnach für die Champs-Elysées samt Umgebung, Place de l'Etoile, einschließlich des Elysée-Palastes und der Nationalversammlung. Am vergangenen Samstag, hatte der sogenannte 18. Akt der "Gelben Westen" zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und Plünderungen an der berühmten Straße der Hauptstadt geführt. Sie wird am Samstag ab 6.00 auch für den Straßenverkehr gesperrt.

Mitte der Woche hatte die Regierung außerdem den Einsatz der Antiterror-Einheit «Sentinelle » angekündigt, der im Zusammenhang mit den Unruhen zurückgetretene Polizeipräfekt Michel Delpuech wurde durch Didier Lallement ersetzt.

Christophe Castaner, Innenminister:

"Wir müssen noch weiter gehen. Das zeigen uns die Szenen vom Samstag, die Gewalt hat noch zugenommen, unsere Antwort muss entschlossen sein, noch mehr Entschlossenheit. Das ist der Hintergrund der Entscheidungen, die der Ministerpräsident diese Woche bekannt gegeben hat, und ich bestehe darauf, dass sie im Kern von diesem Samstag an wirksam sind. "

KONTROLLVERLUST?

Mehr als zwei Drittel der Franzosen (Odoxa-Dentsu Consulting, laut "franceinfo") fürchten nach den letzten Ausschreitungen, dass der Präsident die Kontrolle verloren hat. Mehr als die Hälfte findet die Gelbwestenproteste legitim.

Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Elabe ("l'express") haben 87 Prozent der Gelbwesten das Gefühl, in einer ungerechten Gesellschaft zu leben, 83 Prozent von ihnen blicken pessimistisch in die Zukunft und ihr Durchschnittsgehalt liegt bei 1.486 Euro im Monat, 291 Euro weniger als im Landesdurchschnitt.

