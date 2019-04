6 Millionen unterzeichnen Anti-Brexit-Petition: Jetzt verhandelt das Parlament

Mitte März stellte die Britin Anne Georgiadou eine Petition ins Netz, mit der sie die Regierung Großbritanniens dazu aufforderte, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um das Land in der Europäischen Union zu halten. Konkret forderte sie: „Artikel 50 widerrufen“.

Unterschreiben 100.000 Menschen eine Petition auf der Webseite petition.parliament.uk, ist das Parlament verpflichtet, diese im Unterhaus zu diskutieren. Keine 24 Stunden dauerte es, bis mehr als eine Million Bürgerinnen und Bürger unterschrieben hatte. Mittlerweile haben sich sechs Millionen Menschen an dem Aufruf beteiligt. An diesem Montag wird das Parlament darüber debattieren.

Die Regierung hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass sie eine Rücknahme der Austrittserklärung ablehnt und sich an das Referendum von 2016 gebunden fühlt. Damals hatte eine eine knappe Mehrheit für den Brexit gestimmt. Die Beratungen finden allerdings nicht im Unterhaus-Plenum statt, sondern in der Westminster Hall.

Abgeordnete suchen weiter nach Lösung im Brexit-Streit

Ebenfalls am Montag werden die Abgeordneten über die nächsten Optionen zum Brexit abstimmen. Parlamentspräsident John Bercow wird aus acht Vorschlägen jene auswählen, über die das Unterhaus entscheiden soll.

Bei der ersten Runde am vergangenen Mittwoch hatte es bei den Abstimmungen für keine der Optionen eine Mehrheit gegeben. Doch Beobachter halten es für möglich, dass sich die Abgeordneten nun auf eine der Varianten einigen könnten, die am besten abgeschnitten hatten. Dazu gehören die Vorschläge, dass Großbritannien dauerhaft in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleibt oder dass die Briten in einem neuen Referendum über den Deal entscheiden.

Zu den weiteren Vorschlägen zählt auch ein einseitiges Kündigungsrecht für den Backstop, der ein Knackpunkt im Brexit-Streit ist. Beim Backstop handelt es sich um eine Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Die Regelung sieht vor, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis eine bessere Lösung gefunden ist. Brexit-Hardliner fürchten, dies könnte das Land dauerhaft an die EU fesseln und eine eigenständige Handelspolitik unterbinden.

Bei einem Brexit ohne Abkommen werden chaotische Folgen für die Wirtschaft und andere Lebensbereiche befürchtet. Ursprünglich wollte Großbritannien schon am 29. März aus der EU austreten. Doch das Parlament ist so zerstritten, dass der Termin nicht zu halten war.

