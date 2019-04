May will EU um erneute Verlängerung der Austrittsfrist bitten

Die britische Premierministerin May will eine weitere Verlängerung der Frist für den Austritt ihres Landes aus der EU beantragen. Das sagte sie nach einer Kabinettssitzung in London. Kommende Woche läuft eine Frist der EU ab.

Nun seien Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei notwendig, um eine Lösung zu finden, erklärte die Premierministerin. May muss bis zu einem EU-Sondergipfel am 10. April einen Plan vorlegen, wie ihr Land die Europäische Union geordnet verlassen will. Ansonsten droht zwei Tage später der ungeregelte Austritt.

Der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Barnier, warnte erneut vor einem ungeregelten Austritt und erklärte, für einen geregelten Brexit müsse das britische Parlament den bereits ausgehandelten Vertrag verabschieden.

Das Unterhaus hatte sich gestern erneut nicht auf einen Kompromiss einigen können. Alle vier Alternativen zum Brexit-Vertrag von May fanden keine Mehrheit.

