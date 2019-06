In Montpellier trifft sich die Funsport-Elite. Mehr als 2700 Amateur- und Profisportler aus rund 40 Ländern sind in Südfrankreich am Start.

Tausende begeisterte Zuschauer verfolgen die Wettkämpfe in Disziplinen wie BMX Freestyle, Skateboard, Mountainbike, Freestyle Roller und Parkour.

Fünf Tage lang dreht sich alles um den Funsport. Seit 1997 findet die Veranstaltung statt. Mehr als 600.000 Zuschauer waren beim größten Sportereignis des Jahres in Montpellier am Start.