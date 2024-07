Spanien ist Europameister: Fussballfans feiern 2:1-Sieg gegen England

Nach einem spannungsvollen Spiel ist Spanien Fußball-Europameister. Die spanischen Fußballfans jubelten nach dem Spiel überall in Europa. Besonders stimmungsvoll ging es in Madrid zu.

Freude und Jubel in Madrid: Spanien ist zum vierten Mal Fußball-Europameister. Die Spanier setzten sich im EM-Finale im Berliner Olympiastadion 2:1 gegen England durch.

In der 47. Minute schob Nico Williams in die lange Ecke ein. Den Ball bekam er von Lamine Yamal serviert, dem jüngsten Spieler, der jemals in einem EM-Finale auflief.

In der 73. Minute glich Cole Palmer für England aus. Erst kurz vor Schluss sicherte Mikel Oyarzabal seinem Team den Titel. Die Fans in der spanischen Hauptstadt Madrid jubelten wie verrückt.

"Hart umkämpftes Finale"

“Es war ein hart umkämpftes Finale, aber wir haben es geschafft. Wir sind alle sehr stolz auf sie”, sagte der junge Fußballfan Antonio Gelmires.

“Es war ein sehr hartes Spiel, aber wir haben den Sieg verdient. Hier feiern wir den Pokal”, fügte ein weiterer junger Fan der spanischen Nationalmannschaft, Ramiro Fuertes, hinzu.

Nun führt Spanien die Siegerliste der Europameister vor Deutschland an, das drei Mal Europameister wurde und in diesem Jahr gegen Spanien ausschied.

Nach dem Spiel wurde das 17-jährige Wunderkind Yamal zum besten Nachwuchsspieler des Turniers gekürt.