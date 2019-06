Federer siegt zum 10. Mai in Halle

Roger Federer hat zum zehnten Mal das Tennisturnier im ostwestfälischen Halle gewonnen. Der Baselbieter bezwang im Endspiel David Goffin aus Belgien mit 7:6 und 6:1.

Federer ist Dauergast bei dem Rasenturnier, der Weltranglistendritte hat mit dem Veranstalter einen Vertrag geschlossen, der vorsieht, dass er in jedem Jahr in Halle antritt. Unweit der Austragungsstätte in der Kleinstadt ist sogar eine Straße nach Federer benannt.

Der Schweizer nutzt das Turnier in Deutschland stets als Vorbereitung auf Wimbledon. Die Traditionsveranstaltung in London beginnt am 1. Juli. Wie in Halle ist Federer auch in Wimbledon Rekordsieger - und zwar mit acht Erfolgen.