Im Berliner Bezirk Lichtenberg ist im Dong Xuan Center ein Feuer ausgebrochen. Das meldete die Berliner Feuerwehr.

Laut Angaben der Feuerwehr brannte zunächst ein Container im Hof des Geländes in der Herzbergstraße.

Großbrand im Dong Xuan Center in Berlin 1 2 REUTERS/Annegret Hilse 1 2 REUTERS/Annegret Hilse 1 2 REUTERS/Annegret Hilse 1 2 REUTERS/Annegret Hilse 1 2 REUTERS/Annegret Hilse

Das Feuer griff jedoch auf eine Lagerhalle über. Diese stand komplett in Flammen. Zunächst waren 60 Rettungskräfte vor Ort im Einsatz, um den Großbrand zu löschen.

Die Feuerwehr wies Anwohner an, aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Angaben zu Verletzten gab es zunächst keine. Die Herzbergstraße ist gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr in dem Bereich ist vorübergehend unterbrochen.

Die Rauchschwaden waren von weit her zu sehen. Nutzer teilten Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken. Zuletzt brannte es in dem Dong Xuan Center 2016. Damals waren Funken bei Schweißarbeiten der Auslöser für das Feuer.