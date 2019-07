Trauer in Schweden: 9 Tote bei Flugzeugabsturz

Im Norden von Schweden sind alle neun Menschen an Bord eines Kleinflugzeugs ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ GippsAero GA8 Airvan verunglückte am Sonntagmittag kurz nach dem Start in der Nähe des Flugplatzes von Umeå.

In schwedischen Medien heißt es, die Maschine sei nur für acht Personen - den Piloten mitgerechnet - vorgesehen gewesen.

Die Passagiere des Flugzeugs waren nach Angaben von schwedischen Medien Fallschirmspringer.

Amateuraufnahmen zeigen den Absturz der Maschine. Zuvor hatte ein Augenzeuge berichtet, er habe einen lauten Knall gehört. Danach sei alles ganz still gewesen.

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven sprach den Familien der Toten sein Beileid aus. Er sei in dieser schweren Stunde in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen, teilte der Regierungschef mit.

Umeå liegt ungefähr 500 Kilometer nördlich von Stockholm in der Provinz Västerbotten. Die Stadt hat mit ihren 80 000 Bewohnern in etwa so viele Einwohner wie Wilhelmshaven oder Gießen.

