Bis zu 80 Drinks pro Stunde schafft ein Roboter, der in einer Prager Diskothek als Barmann eingesetzt wird. 16 verschiedene Getränke hat er im Programm. Der "Karlovy Lazne Music Club" ist wohl der erste europäische Club, der einen mechanischen Cocktailmischer einsetzt. An den Plattentellern scheint sich das bereits bewährt zu haben: Seit zwei Jahren wird die Musik in dem Club auch von einem Roboter gemischt.