Blitz schlägt kurz nach Start in Zürich in 2 Flugzeuge ein

Kurz nach dem Start in Zürich sind zwei Flugzeug der Lufthansa-Tochter Swiss vom Blitz getroffen worden. Eigentlich waren die beiden Airbus A321 auf dem Weg nach Amsterdam und Lissabon.

Die Maschinen kehrten nach den Vorfällen jedoch wieder um und landeten in Zürich. Dies kann man in im Internet verfügbaren Flugdaten sehen. Wie die Swiss am Dienstag der Schweizer Nachrichtenagentur SDA mitteilte, bestand keine Gefahr für die 165 Passagiere an Bord der Flüge.

Wegen eines Gewitters über dem Flughafen war der Flug LX724 nach Amsterdam bereits mit mehr als 90 Minuten gestartet. Kurz nach dem Start schlug der Blitz ein. Obwohl die Piloten keine Auswirkungen festgestellt hätten, entschieden sie trotzdem, nach Zürich zurückzufliegen. Das sei die normale Prozedur nach einem Blitzeinschlag, erklärte erklärte Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott. Der A321 landete 40 Minuten nach dem Start wieder in Zürich.

Wenige Stunden später kam es erneut zu einem Blitzeinschlag. Der Flug LX2084 nach Lissabon war mit 158 Passagieren besetzt. Die Maschine landete ebenfalls nach etwas mehr als 40 Minuten wieder am Startflughafen.

Die Passagiere beider Maschinen wurden auf andere Verbindungen umgebucht.

Blitzschläge in Flugzeuge könnten bei bestimmten Wettersituationen durchaus vorkommen, sagte Swiss-Sprecherin Fuhlrott der SDA. Zwei an einem Tag seien aber eine große Ausnahme.