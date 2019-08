Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 27. August 2019

Uns haben heute Bilder aus Madrid nach dem Hagelsturm beeindruckt, ebenso Putin und Erdogan ganz entspannt am Eisstand in Moskau. Dabei geht es bei ihrem Treffen in Moskau um ein bitterernstes Thema, die Lage in Syrien. Die wichtigen Themen heute unter anderem:

- Streit um Wahlkampfmotto "Wende 2.0": AfD wirbt bei Landtagswahlen im Osten als Erbin der friedlichen Revolution von 1989

- Ultimatum in Italien: Fünf-Sterne-Bewegung setzt Koalitionsgespräche mit Sozialdemokraten aus

- Eiscreme und Diplomatie: Erdogan zu Syrien-Gesprächen mit Putin in Moskau

- Hundepass kein Hundespaß: Auch Vierbeiner sind vom Brexit betroffen

- UND: Sightseeing mal anders - Touristen sammeln im Berliner Mauerpark Müll

