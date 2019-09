Iran: Aschura-Fest in Ghom

Während die Welt um das Atomabkommen mit dem Iran bangt, finden in dieser Woche Tasua und Aschura statt - zwei wichtige Feiertage im heiligen Monat Muharram. Er ist der erste Monat des islamischen Kalenders und einer der vier heiligen Monate des Jahres im Islam, in denen alle kriegerischen Handlungen verboten sind.

Im mehrheitlich schiitischen Iran wird das Trauerfest Aschura mit Prozessionen gefeiert. Schiiten gedenken des Todes des für sie dritten Imams Hussein. In Ghom, dem religiösen Zentrum des Iran, feiern die Menschen auf den Straßen und Plätzen. Die Stadt liegt im Westen, in einem konservativen Teil des Iran, in dem die Menschen Trost und Stärke in den islamischen Werten und Traditionen suchen. Die Menschen in Ghom fragen sich, welchen Einfluss dieser Teil des Iran auf die zukünftigen Entscheidungen des Landes haben wird.

"Diese beiden Tage zeigen, dass wir, was auch immer in der Welt passiert, nicht aufgeben sollten. Wir sollten uns nur der Wahrheit hingeben, die mit Gott verbunden ist."

"Es geht darum, was uns die älteren Menschen über Würde und Widerstand beigebracht haben."Q: Widerstand gegen was? A: Gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeiten.

"Jetzt zu Aschura treten islamische Länder für andere Länder ein, weil sie wissen, dass ihre Ziele richtig sind, auch wenn die Unterdrückung groß ist".

"Ausländische Feinde wollen den Islam eliminieren und unser Regierung basiert auf den Prinzipien dieser Religion.... Der Imperialismus ist ein deutliches Beispiel für globale Unterdrückung. Und wir müssen uns dem gewachsen zeigen."